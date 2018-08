Najwyższy, najszybszy i najdłuższy nurkujący rollercoaster na świecie. Będzie w Kanadzie

Kanadyjski park rozrywki Canada's Wonderland w Ontario poinformował, że powstanie w nim prawdziwy cud technologii. Yukon Striker ma osiągać prędkość 130 km/h i zostanie otwarty w przyszłym roku. Trasa będzie miała długość ok. 1 km.

Projektanci zdradzają, że kolejka zabierze pasażerów w ekscytującą podróż wzdłuż kilometrowego górskiego toru, skąd będzie można podziwiać spektakularny widok na panoramę Toronto . Rollercoaster ma posiadać element "hold and dive” ( w dosłownym tłumaczeniu "trzymaj i nurkuj”), w którym pasażerowie poczują się taki, jakby zwisali na krawędzi siedzeń, na jednym z trzech szerokich, pozbawionych podłoża pociągów, oczekując na 90-stopniowy i prawie stumetrowy spadek. Kolejka "zanurza się” w podwodny tunel z prędkością 130 km/h. , a następnie wznosi się nad stalowym torem, obracając pasażerów do góry nogami cztery razy i dając im odczuć zaprzeczającą grawitacji nieważkość

Rollercoaster został zaprojektowany przez Bolligera i Mabilarda , którzy sugerują, że Yukon Striker zdobędzie kilka światowych rekordów. Canada’s Wonderland zajmuje ponad 130 hektarów i jest najczęściej odwiedzanym sezonowym parkiem rozrywki w Ameryce Północnej . W ubiegłym roku odwiedziło go ponad 3,5 miliona ludzi.

Za najwyższego na świecie stalowego rollercoastera uważa się Kingda Ka w Six Flags Great Adventure (139m.) Jest on też liderem w kategorii najdłuższy zjazd ze stalowego rollercoastera (127m.) Najszybszy rollercoaster świata znajdziemy w Ferrari World w Abu Dabi (240km/h). Natomiast najdłuższa stalowa kolejka górska to Steel Dragon 2000 w Nagashima Spa Land (2479m.)