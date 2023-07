Najwyższy standard wypoczynku czeka na wyciągnięcie ręki

Kampania #RezerwujSprytnie, organizowana przez markę Profitroom - dostawcę technologii rezerwacyjnych dla większości hoteli w Polsce, pokazuje, że decydując się na wakacje w kraju można zarówno zaoszczędzić, jak i cieszyć się wysokim poziomem wypoczynku, a dzięki rezerwacjom bezpośrednim - dopasować pobyt do indywidualnych potrzeb. Jest na to prosty sposób: wystarczy zdecydować się na bezpośredni kontakt z hotelem poprzez wejście na stronę www hotelu. Hotelarze oferują szereg korzyści: pakiety dla rodzin z animacją jakości premium dla dzieci (dostępność wewnętrznych parków wodnych, zajęć plastycznych), oferty SPA doskonałe zarówno dla klientów bezpośrednich, jak i do zakupu w postaci vouchera prezentowego - wiele polskich hoteli oferuje wyjątkowe benefity i atrakcje. Dlatego najkorzystniejszym rozwiązaniem, by dopasować pobyt pod własne preferencje, jest bezpośredni kontakt z hotelem i otrzymanie dokładnych informacji (często niedostępnych inaczej niż właśnie na stronie www hotelu, która może wyjść naprzeciw także niestandardowym potrzebom). Taka forma kontaktu to również gwarancja personalizacji oferty i specjalnych zniżek, które zarezerwowane są wyłącznie dla klientów dokonujących rezerwacji bezpośredniej.