Narty we Włoszech. Jeszcze pośmigasz na stoku w tym sezonie – sprawdź gdzie i za ile

W trwającym sezonie narciarskim gorąco polecamy słoneczne Włochy. Pewna pogoda, gruba pokrywa śnieżna, pyszne jedzenie i świetna infrastruktura najpopularniejszych zakątków kraju przyciągają narciarzy i snowboardzistów aż do późnej wiosny. Sprawdziliśmy, gdzie pojeździsz na stoku tej wiosny i wybraliśmy najkorzystniejsze oferty we Włoszech, zarówno z dojazdem własnym, jak i autokarem. Polecamy Val di Sole i Lombardię.

Val di Sole - narty w Dolinie Słońca

Val di Sole we Włoszech to istny raj dla narciarzy z całej Europy z doskonale przygotowanymi trasami na różnym poziomie oraz licznymi trasami biegowymi. Otoczenie Dolomitów , południowej części Tyrolu oraz jeziora Garda podnosi przyrodnicze walory regionu. W połączeniu z pięknymi alpejskimi dolinami i malowniczymi włoskimi miasteczkami, wtulonymi pomiędzy masywy górskie, Val di Sole stanowi najatrakcyjniejszą lokalizację na terenie kraju. Z jedną z najsmaczniejszych kuchni spośród krajów basenu Morza Śródziemnego – każdy smakosz czy miłośnik gastroturystyki znajdzie tutaj coś dla siebie.

Na etapie wybierania ofert dla narciarzy we Włoszech warto zwrócić uwagę na wycieczki, które zawierają w cenie skipass . Często bezpłatny karnet narciarski jest dostępnym rozwiązaniem jedynie w określonych terminach w ciągu roku, przede wszystkim w sezonie niskim. Można wówczas naprawdę sporo zaoszczędzić. Przykładowo 6-dniowy skipass na terenie Doliny Słońca kosztuje 268 euro dla osoby dorosłej i 189 euro dla dziecka w szczycie sezonu, poza nim natomiast karnet to wydatek rzędu 230 euro dla każdego.

W ramach tego rodzaju oferty można znaleźć naprawdę interesującą perełkę. Niezłą okazję stanowi na przykład tydzień w Val di Sole w marcu ze zorganizowanym dojazdem autokarem z największych miast w Polsce , z zakwaterowaniem w zadbanym hotelu ze śniadaniami i obiadokolacjami. Dodatkowo otrzymujemy dostęp do strefy wellness obiektu (m.in. z sauną i jacuzzi) oraz właśnie karnet narciarski na 6 dni na stoki w całym regionie w cenie.

Lombardia - narty w Alta Valtellina

Miłośników zimowego szaleństwa ucieszą również zimowe wakacje w Lombardii. Fani jednej deski sprawdzą się we włoskich snowparkach, które mają świetne warunki do freestyle'u. Atmosferę regionu doskonale reprezentuje nieco kosmopolityczne Livigno (włoski Tybet), miasteczko zagubione gdzieś wśród włoskich szczytów. A jeszcze niedawno nawet nie dało się tam dojechać spoza Włoch przez 3/4 roku. Sytuację zmienił dopiero tunel ze Szwajcarii. Obecnie turyści śmiało korzystają z regionalnych atrakcji turystycznych Livigno oraz faktu, że miejsce to stanowi strefę wolnocłową.