Narysował ołówkiem panoramę Grójca. Trafił do księgi Guinnessa

48 dni, pięć, sześć godzin dziennie, łącznie 240. Tyle czasu zajęło Sebastianowi Krawczakowi stworzenie wyjątkowego muralu w Grójcu w woj. mazowieckim. Nic dziwnego, że jego dzieło znalazło się w księdze rekordów Guinnessa.

"Panorama Grójca" to największy, narysowany ołówkiem obraz w przestrzeni miejskiej. Jest odwzorowaniem ryciny przedstawiającej widok grójeckiego rynku z 1867 r. Powstał 6 lat temu na kamienicy przy ul. Piłsudskiego w centrum miasta.

– Do namalowania muralu Sebastian wykorzystał 98 pełnych ołówków grafitowych. Przeliczając na takie zwykłe, to wyszłoby ok. 1000 takich, których dzieci używają w szkołach – mówi Iwona Kwiatkowska, narzeczona artysty. – Rysunek wykonany ołówkiem ma powierzchnię ponad 85 m kw.