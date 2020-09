Naturyści w Polsce. "Na tle innych państw europejskich dalej wypadamy nieco słabo"

Naturyzm to dla nich nie tylko przesiadywanie nago na plaży, ale po prostu styl życia. Przyznają, że w Polsce wciąż brakuje dla nich odpowiedniej infrastruktury. - Na tle innych państw europejskich dalej wypadamy nieco słabo, a to wiąże się z mniejszą popularnością tej idei oraz brakiem pełnej akceptacji wśród naszego społeczeństwa - mówi Peter Rijnvis, prezes Federacji Naturystów Polskich.

Równomierna opalenizna, ale też życie w harmonii z naturą - zwolennicy wypoczynku "w negliżu" kierują się różnymi motywacjami. Dla wielu z nich jest to po prostu styl życia, choć niektóre z towarzyszących im zasad są świętością.

Przeciętnemu zjadaczowi chleba naturyści kojarzą się jednak głównie ze specjalnie wyznaczonymi strefami do wypoczynku, na których mówiąc wprost - wypoczywają golasy.

Odwiedziliśmy plażę nudystów. Trafić tam nie było łatwo

Plaże naturystów

Plaże dla naturystów są gęsto rozsiane po całym świecie. Nie brakuje ich również w Polsce. Niektóre z nich doczekały się własnych piosenek, ale osławiona w szlagierze Zbigniewa Wodeckiego plaża nie jest jedyną w naszym kraju. Zwolennicy tej formy rekreacji mogą korzystać też z wielu innych położonych w plenerze miejscówek. Co warto podkreślić, nie zawsze są one zlokalizowane na wybrzeżu.

- Naturyści polecają sobie plaże w miejscach takich jak: Gdańsk-Stogi, Chałupy, Łeba, Unieście-Łazy, Dębki, a także np. zieloną plażę przy górach w Bielsku-Białej – wyjaśnia Peter Rijnvis, prezes Federacji Naturystów Polskich. - Plaże nieznacznie różnią się od siebie, ale na każdej z nich zdecydowanie wciąż brakuje odpowiedniej infrastruktury, takiej jak: bary, toalety czy nawet odpowiednie dojście do plaży. Na tle innych państw europejskich dalej wypadamy nieco słabo, a to wiąże się z mniejszą popularnością tej idei oraz brakiem pełnej akceptacji wśród naszego społeczeństwa. Ale choć polska oferta dla naturystów nie jest jeszcze wystarczająca, to widać, że rozwijamy się w tym kierunku i dążymy do jej poszerzenia.

Getty Images Temat naturystów wydaje się być coraz mniej kontrowersyjny (Getty Images)

Naturyzm zawsze wzbudzał wiele emocji. A jak jest dziś?

Ten brak odpowiedniego zaplecza wiąże się też z faktem, że plaże dedykowane osobom wypoczywającym w taki sposób bardzo często znajdują się na uboczu. Nie wynika to z tego, że zwolennicy wypoczynku w harmonii z naturą stronią od "tekstylnych" - jak potocznie i dla kontrastu określa się osoby plażujące w kostiumach. Naturyści po prostu nie lubią narzucać się innym, wolą spędzać czas w spokoju, w ustronnych miejscach i nikomu nie wadzić. A warto pamiętać, że dla niektórych rozmowa na temat naturystów oraz ich podejścia do życia jest wciąż traktowana w kategoriach przełamywania tabu, choć i pod tym względem w Polsce sporo się zmienia.

Jeszcze kilka lat temu zdarzało się, że organizowane były zbiórki podpisów w proteście przeciwko osobom preferującym taką formę wypoczynku. Np. w 2011 r. serwis "Nasze Miasto" informował o niezadowoleniu części mieszkańców osiedla w Kętach, a 100 osób podpisało stosowną petycję przeciwko naturystom opalającym się w ciepłe dni nad Sołą, uznając, że zakłócają wypoczynek innym. Jak wyjaśnia nasz rozmówca, podobne sytuacje wynikają najczęściej z braku zrozumienia idei naturyzmu.

Getty Images Plaża naturystów (Getty Images)

- Zdarzają się osoby, które nie akceptują naturyzmu, bo utożsamiają go wyłącznie z aspektami erotycznymi bądź pewnego rodzaju dewiacją – tłumaczy Peter Rijnvis.

Ale wiedza na temat założeń naturyzmu jest coraz bardziej rozległa, więc i tych najbardziej radykalnych postaw przeciwko idei też z roku na rok jest mniej. Wiele osób ma coraz częściej do niej neutralny stosunek i wykazuje się wyrozumiałością wobec ludzi, którzy upodobali sobie taki styl życia. "Nam ta plaża w ogóle nie przeszkadza, nawet może dodaje gminie kolorytu" – cytował dwa lata temu mieszkańców Unieścia i Łaz "Głos Koszaliński ". "Miejsca nad morzem jest tyle, że każdy znajdzie skrawek dla siebie" - mówili.

Kim jest naturysta?

Jak podkreślają na każdym kroku sami naturyści, tej filozofii nie trzeba się ani bać, ani tym bardziej z nią wojować. Coraz rzadziej jest ona też dziś źródłem rozbawienia postronnych. Chodzi po prostu o życie w zgodzie z naturą. Wiedzą to doskonale już ci, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę. Kawalarzy wśród początkujących naturystów jest dziś mniej.

- Pojawiają się czasami osoby, które nie traktują owej idei poważnie - zazwyczaj podchodzą do tego żartobliwie bądź erotycznie – przyznaje Rijnvis. - W większości są tu jednak ludzie, którzy świadomie stawiają na naturyzm.

Choć sporadycznie zdarzają się tacy, u których golizna wywołuje szelmowski uśmiech, to naturyzmu nie należy też łączyć z seksem czy erotyką. W takim wypoczynku nie ma też nic niemoralnego. Jak tłumaczą przedstawiciele tego środowiska, w tym wszystkim chodzi po prostu o szacunek dla siebie i otoczenia – do innych ludzi i otaczającego świata. Ale ważny jest też komfortowy wypoczynek.

Naturyzm - jeśli nie plaża, to co?

Oczywiście przyjęło się, że gdy mowa o naturyzmie, to w pierwszej kolejności na myśl przychodzą nadmorskie miejscowości. Ale miejsca dedykowane osobom, które – zgodnie z wyznawanymi zasadami – wolą odpoczywać bez ubioru, znajdują się tak naprawdę w całej Polsce.

To nie tylko nadmorskie plaże, okolice jezior oraz rzek, ale też np. sauny. Te ostatnie doskonale sprawdzają się, gdy temperatury na zewnątrz spadną poniżej poziomu gwarantującego komfort wypoczynku. Naturyści często podkreślają bowiem, że przebywanie nago, np. nad wodą, ma sens do czasu, gdy ubiór przeszkadza w rekreacji. Bieganie bez odzieży w trakcie mrozów, np. po spożyciu alkoholu, nie ma już z naturyzmem nic wspólnego. Gdy aura nie sprzyja, zwolennicy relaksu bez ubioru przenoszą się po prostu w bardziej odpowiednie miejsca. I niekoniecznie musi to być plaża na południu Europy.

Getty Images Sauna to idealny sposób na rozpoczęcie przygody z naturyzmem (Getty Images)

- Naturyści uwielbiają korzystać w zdrowy sposób z sauny, dlatego w okresie zimowym popularne jest spędzanie wolnego czasu właśnie tam – przyznaje Peter Rijnvis, dodając, że sauna jest również idealnym miejscem, by rozpocząć swoją przygodę z naturyzmem. Ale jest to też dobre otoczenie dla tych, którzy mają problem z postawieniem pierwszego kroku. - Sauna często pomaga przełamać barierę. Na początku można do niej wejść przepasanym jakimś materiałem. Po kilkukrotnym saunowaniu szybko można zauważyć, iż naturyzm jest całkowicie naturalny. Dobrym pomysłem może być też odwiedzenie kameralnego ośrodka naturystycznego, taki znajduje się np. w Bielsku-Białej. Tam można w ciszy i spokoju się do tego przekonać.

Przełamywaniu pierwszych lodów sprzyja dziś luźniejsza atmosfera wokół tematu naturystów. Pozbawiona jest ona takich emocji, jakie towarzyszyły tematowi dawniej. O osobach preferujących taki sposób bycia nie powstają nowe muzyczne hity. Sami zainteresowani mogą zaś w spokoju wypoczywać tak, jak lubią najbardziej. I o to chodzi.