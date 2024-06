Naukowcy biją na alarm. Częsty błąd podczas podróży samolotem

Alkohol na pokładzie stanowi poważne obciążenie dla serca

Autorzy tekstu nie mają wątpliwości, że alkohol spożywany podczas lotu, ma podobne skutki. Aby to sprawdzić, przebadali 48 osób w wieku od 18 do 40 lat. Odkryli, że połączenie alkoholu i niskiego stężenia tlenu na dużych wysokościach pogarsza jakość snu i prowadzi do przedłużonego utrzymywania się niskiego poziomu tlenu we krwi.