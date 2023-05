Nawet 25 lotów tygodniowo. Ta trasa jest hitem

Więcej lotów z Poznania do Warszawy

Oznacza to, że w czerwcu, wrześniu i październiku do siatki połączeń dojdą dodatkowe loty w środy i piątki. Samoloty na tej trasie latać więc będą przez siedem dni w tygodniu. Od poniedziałku do piątku odbywać się będzie do czterech rejsów dziennie, a w weekendy od dwóch do trzech lotów dziennie.