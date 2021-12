Nepal. Samolot złapał gumę. Pasażerowie wzięli sprawę we własne ręce

Pasażerowie pomagali zepchnąć samolot z płyty lotniska

Samolot leciał z miejscowości Simikot do Bajury w Nepalu. Niestety, podczas lądowania, doszło do pęknięcia jednej z opon. Z maszyny wysiadło ok. 20 pasażerów, którzy jak jeden mąż zabrali się do pomocy. Razem z załogą szybko zepchnęli samolot z pasa startowego.