Policja ostrzega. Wraca oszustwo na "wirtualne pensjonaty"

"Wirtualne pensjonaty". Co zrobić, żeby nie da się oszukać?

Policjanci radzą, by korzystać z oficjalnych stron hoteli, pensjonatów lub portali skupiających zweryfikowanych ogłoszeniodawców. Z kolei w przypadku prywatnych ogłoszeń warto zadzwonić, np. do pobliskiego lokalu usługowego i zapytać o obiekt, do którego zamierzamy się udać.