Nie myślą o bezpieczeństwie. Zdjęcie znad wody oburzyło internautów

Nie zabrakło także komentarzy, w których internauci podzielili się innymi podobnymi sytuacjami, których byli świadkami. "Jakiś niecały miesiąc temu razem ze znajomymi poszliśmy na rowery wodne. Facet, który nam go wypożyczył, nie pisnął słowem o kapokach. Kiedy zwróciłam mu uwagę, że chcemy kapoki on na to, że po co nam one. Zagotowało się we mnie. Co za ludzie", "Byłam nad małym jeziorkiem bez ratownika, ale z tłumem ludzi. Zauważyłam dwójkę małych, nagich dzieci (ok. dwa i cztery lata) same w wodzie. Rodzice siedzieli dość daleko od nich na brzegu. Zwróciłam uwagę. Oczywiście usłyszałam, że przesadzam. Jednak dzieci zostały zabrane z wody i ubrane" - czytamy w komentarzach.