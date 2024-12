Nie oddał płaczącemu dziecku miejsca przy oknie. Pasażerka oskarżyła go o brak serca

Na początku rodzice próbowali uspokoić córkę, ale bezskutecznie. W końcu ojciec zwrócił się do mężczyzny z prośbą o zamianę miejsc. Pasażer uprzejmie odmówił, tłumacząc, że zarezerwował miejsce przy oknie, by cieszyć się widokiem.

Ojciec dziewczynki stwierdził, że "byłoby miło" ustąpić i że "to by mu nie zaszkodziło". Mężczyzna jednak pozostał przy swojej decyzji, uważając, że kaprys dziecka nie jest wystarczającym powodem do zmiany miejsca.

Dziewczynka płakała jeszcze przez ok. 10 minut, zanim matka uspokoiła ją za pomocą tabletu. Pasażer odczuwał jednak napięcie przez resztę lotu. Co jakiś czas widział krytyczne spojrzenia rodziców. Po wylądowaniu usłyszał, jak matka mówi: "niektórzy ludzie po prostu nie mają serca".

Podróżny przyznał, że mimo pewnych wątpliwości uważa, iż podjął słuszną decyzję. Wielu użytkowników Reddita wsparło go w komentarzach. "To nie twoja odpowiedzialność, by dostosowywać się do czyjegoś złego planowania czy kaprysu dziecka" – napisał jeden z nich.