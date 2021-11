Nie tylko Chorwacja. Będzie też pociąg z Polski do Paryża

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to w wakacje 2022 r. z Polski do Chorwacji będzie można pojechać trzy razy w tygodniu. Co prawda ceny biletów nie są znane, ale fani Chorwacji już zacierają ręce. Są zachwyceni, bo połączenie kolejowe będzie świetną alternatywą dla jazdy samochodem czy lotu samolotem, a na trasie znajdą się bardzo ciekawe miasta.