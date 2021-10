Pociąg z Polski do Chorwacji. Rozkład już dostępny

Pociąg z Polski do Chorwacji - rozkład jazdy

Pociąg z Krakowa będzie kursować trzy razy w tygodniu - we wtorki, piątki i niedziele. Trasa rozpoczynać się będzie w Krakowie o godz. 15.30. Pociąg jechać będzie przez Katowice, Tychy, Rybnik, Wodzisław Śląski, Ostawę, Hranicę na Morawie, Przerów, Otrokowice, Brzecław, Wiedeń, Wiener Neustadt, Graz i Zagrzeb. Następnie dotrze do Ogulina, gdzie zostanie rozłączony. Część składu pojedzie do Rijeki, gdzie pasażerowie dotrą o godz. 8.36, drugi skład - do Splitu - na miejsce dojedzie o godz. o 12:21.