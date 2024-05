Nie tylko paszport. Bez tego dokumentu nie ruszaj na wakacje

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) to dokument unijny, który zapewnia dostęp do niezbędnego leczenia w ramach publicznego systemu opieki zdrowotnej. Umożliwia dostęp do niezbędnej opieki medycznej podczas podróży do państw UE, do Islandii, Liechtensteinu, Norwegii i Szwajcarii, które należą do Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) i do Wielkiej Brytanii. Za jej wydawanie w Polsce odpowiada Narodowy Fundusz Zdrowia.