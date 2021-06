Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego przydatna w podróży. Jak wyrobić EKUZ?

EKUZ – jak działa?

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego to przydatny dokument w podróży. Jej zasięg jest jednak ograniczony. Posiadacze karty EKUZ mają prawo do korzystania z publicznej opieki zdrowotnej w państwach UE i EFTA (Liechtenstein, Islandia, Norwegia, Szwajcaria), ale tylko w przypadku nieprzewidzianych problemów zdrowotnych. Aby skorzystać ze świadczeń lekarz musi uznać, że są one niezbędne z medycznego punktu widzenia. Jadąc na urlop i planując ekstremalne aktywności, nie należy więc polegać na EKUZ, lecz wykupić dodatkowe ubezpieczenie. Karta EKUZ nie obejmuje również planowanych zabiegów.