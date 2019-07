Nie wpłacaj zaliczki za kwaterę, jeśli jej nie sprawdziłeś. Oszuści czyhają

Sezon wakacyjny w pełni, a wraz z nim uaktywniają się oszuści, którzy żerują na naiwności turystów. Tym razem znowu powraca problem z nieistniejącymi kwaterami, wynajmowanymi przez przyjezdnych. Oto kilka rad, jak się ochronić przed taką sytuacją.

Prywatne kwatery do wynajęcia są bardzo popularne wśród turystów. Niejednokrotnie pokoje są tańsze od hoteli i często usytowane w centrum miasta. Jednak zawsze musimy uważać, czy wpłacając zaliczkę za wybraną kwaterę, ktoś nie ucieknie z naszymi pieniędzmi, zostawiając nas z pustym portfelem i zepsutym urlopem.

Żeby uniknąć takich sytuacji, jedźmy w miejsca sprawdzone – zarówno przez nas, jak i przez naszych znajomych. Kiedy już wybierzemy konkretne miejsce, sprawdźmy, czy informacje o nim znajdują się również w innych serwisach noclegowych i czy dany obiekt ma swoją stronę internetową. Ponadto legalnie działające punkty powinny być zarejestrowane w Wydziale Turystyki w miejscowym Urzędzie Miasta lub Gminy. Zawsze możemy tam zadzwonić i zapytać, czy miejsce, do którego się wybieramy, w ogóle istnieje.

Pomocne będą również opinie innych turystów dostępne na forach – ich brak powinien być podejrzany. Jednak pamiętajmy, że oszuści są w stanie stworzyć stronę internetową fikcyjnego obiektu, dodawać go do kilku baz noclegowych, a także mogą sami sobie wystawiać pozytywne komentarze na forach. To nie powinno usypiać naszej czujności.