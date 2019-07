Apartament jak z horroru. "Jeden z bestsellerów w Olsztynie"

Dziury w drzwiach, łazienka w opłakanym stanie, zdezelowany sprzęt. Taki standard zastał pan Adam w apartamencie, za który zapłacił ponad 1400 zł. Miał w nim razem z rodziną spędzić 8 nocy. Po godzinie opuścił lokum. Swoją historią podzielił się z nami poprzez platformę #dziejesiewp.pl.

Wyjątkowy i niepowtarzalny

W ofercie Apartamentu nad Łyną w Olsztynie, mieszczącego się przy ul. Pieniężnego czytamy, że "obiekt jest naprawdę wyjątkowy i niepowtarzalny". Kamienica zaś zlokalizowana przy starówce znajduje się w samym centrum nad rzeką Łyną. "Apartament jest odnowiony, z terakotą, glazurą, panelami oraz meblami pasującymi do wystroju apartamentu. (…) Urządzony salon, sypialnia, kuchnia i łazienka, więc goście mogą się poczuć jak w domu".

Zobacz też: Wakacje 2019. Oto najpopularniejsze kierunki tego lata

Na zdjęciach można zobaczyć podświetlone łóżko, na poduszce leży róża, w salonie kapa w panterkę, przeszkolony stolik, na szafce stoi płaski telewizor, wejście do kuchni w kształcie łuku jak w serialu "Czterdziestolatek". Może to nie jest wnętrze projektowane przez dekoratora o artystycznej duszy, jak pisze o sobie właścicielka, ale każdy ma nadzieję, że będzie czysto, schludnie i otrzyma jakość i standard, za które zapłacił.

Wytrzymaliśmy tylko godzinę

To, co zobaczył na miejscu pan Adam mocno odbiegało od opisu w internecie.

– Kiedy przyjechałem na miejsce zastałem zdemolowane pokoje, kuchnię i łazienkę. Pobite okna, wyrwane gniazdka. Po godzinie pobytu zadzwoniłem do właścicielki apartamentu. Nie udzieliła mi pomocy. Zadzwoniłem potem na policję. Dzwoniłem wiele razy do gospodarza z prośbą o zwrot pieniędzy i nic – napisał do nas Czytelnik.