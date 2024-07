Nie wychodź na plażę. Dramat w Gdańsku

Największym problemem był fakt, że płomienie dotarły do miejsca składowania 150 palet zawierających "najpewniej olej". - Może to być olej silnikowy, może to być olej hydrauliczny. Najpewniej wszystko to gromadzone jest w beczkach, albo plastikowych pojemnikach, które się rozszczelniają, olej się rozlewa. Mamy nowe zarzewie ognia w tym miejscu - powiedział w nocy nadbrygadier Józef Galica, zastępca komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej, cytowany przez TVN24.