Nie żyje Polka. Tragiczny finał wycieczki do Gruzji

Wodospad Instra

Kamienie wokół 26-metrowego wodospadu, a także w kanionie porośnięte są mchem, co z pewnością wygląda majestatyczne, ale także sprawia, że obszar jest bardzo śliski, a przez to niebezpieczny. Droga z wioski Chkvaleri do miejsca, gdzie rozpoczyna się szlak nad wodospad to zaledwie 1,6 km. Z kolei cała ścieżka nad wodospad liczy ok. 7,5 km.