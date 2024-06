W Gruzji. "Gdy tylko powiemy, że jesteśmy z Polski, natychmiast zmienia się nastawienie"

Gruzja to kraj urzekający pięknymi krajobrazami i unikalnymi atrakcjami turystycznymi, zapewniający każdemu coś wyjątkowego. Co ważne, kochają tam Polaków, o czym przekonała się m.in. podróżniczka Magdalena Konik. Jak przyznała w rozmowie z WP, gdy ktoś w Gruzji dowiedział się, że jest z Polski, to natychmiast zmieniało się nastawienie. - Od razu było widać różnicę w kontaktach - mówiła w rozmowie z WP.