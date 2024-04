Zapomniane oczko w głowie dyktatora. Pociągi z Moskwy kursowały tam kilka razy dziennie

Na filmie możemy również zobaczyć jego prywatny basen w ulubionej, bogato zdobionej mozaikami łaźni nr 6, do budowy której, aby zdążyć na czas, zaangażowano aż 4 tys. dodatkowych pracowników. Podobno Stalin skorzystał z niej tylko raz, przed swoją śmiercią w 1953 r. Co ciekawe, łaźnia funkcjonuje do dnia dzisiejszego.