Niedługo początek sezonu żeglarskiego. Podpowiadamy, jak zdobyć patent

Warto jeszcze zaznaczyć, że patent żeglarza jachtowego upoważnia do pływania przede wszystkim po wodach śródlądowych. Jeśli chodzi o pływanie po morzu to możliwe jest to tylko na jachtach o kadłubie nie dłuższym niż 12 m i w maksymalnej odległości do dwóch mil morskich od linii brzegowej.