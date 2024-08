Niedoceniane miasto w Polsce. Zaskakuje na każdym kroku

Gliwice liczą ponad 170 tys. mieszkańców. Górnośląskie miasto leży ok. 30 km od Katowic i ok. 100 km od Krakowa. Prawa miejskie otrzymały przed 1276 roku, co sprawia, że są uznawane za jedno z najstarszych miast w regionie. Pora poznać zabytki i atrakcje turystyczne w Gliwicach. W tym artykule nie wymienimy wszystkich, lecz te najważniejsze.