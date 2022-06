Niedoceniany raj w Europie. Szmaragdowa woda i bajeczne widoki, a bliżej niż do Chorwacji

Co ważne, ruch jest tu jednostronny, więc trzeba się przygotować na dłuższą wędrówkę. Do wyboru mamy dwa szlaki - przez Blejską Dobravę (łącznie z wąwozem 4,3 km) lub kościół św. Katarzyny (5,7 km). Wybieramy ten drugi - widokowo ciekawszy i jest to strzał w dziesiątkę. Pierwszy odcinek wiedzie przez las i wymaga kilku podejść, ale po jego pokonaniu (ok. 25 min.) przed oczami roztacza się obłędna panorama.