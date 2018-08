Niedostępna wyspa otwiera się na turystów. Szczęśliwcy mogą ją odwiedzić za kilka lat

Rozsławił ją Aleksander Dumas za sprawą powieści "Hrabia Monte Christo". To jedna z najbardziej tajemniczych wysp, którą może odwiedzić tylko 1000 turystów rocznie. Chcesz ją zobaczyć? Wypełnij formularz i cierpliwie czekaj… nawet kilka lat.

Należąca do Włoch wyspa Montecristo leży w połowie drogi pomiędzy Korsyką i zachodnim wybrzeżem Półwyspu Apenińskiego . Jeszcze 10 lat temu żaden turysta nie mógł postawić na niej stopy i dostęp do niej był bardzo ograniczony. Dzisiaj tysiąc szczęśliwców rocznie może ją odwiedzić, ale trzeba wcześniej spełnić kilka formalności.

Wypełnij formularz i cierpliwie czekaj

Wyspę można odwiedzić dwa razy w roku: w pierwszych dwóch tygodniach kwietnia (od 1 do 15 kwietnia) i od 31 sierpnia do 31 października. Ale to nie znaczy, że możemy już teraz pakować bagaże i planować najbliższe dni. Trzeba bowiem wypełnić formularz i uzbroić się w cierpliwość. Czas oczekiwania może wynosić nawet kilka lat.