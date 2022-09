Niedźwiedzie poszukują pożywienia. Podchodzą pod osiedla

"To typowe, że niedźwiedzie o tej porze roku zwiększają aktywność, przygotowując się do zimy. Są widywane w miejscach przylegających do terenu Tatrzańskiego Parku Narodowego, ale nie tylko. Zbliżają się do ludzkich siedzib, szczególnie tam gdzie jest dostępność pokarmu - np. drzewa owocowe, kompostowniki czy śmietniki" - tłumaczy wicedyrektor TPN i specjalista od tatrzańskiej fauny Filip Zięba.