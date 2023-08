Niektórych turystów nie chcą obsługiwać. Tworzą "czarne listy"

Absurdalne sytuacje

W mediach aż zawrzało po sytuacji, która niedawno miała miejsce w jednej z restauracji we francuskim Saint-Tropez. Kelner ruszył w pogoń za klientem, który jego zdaniem zostawił mu za mały napiwek. Włoch, płacąc za rachunek, dodał do niego aż 500 euro (ok. 2,2 tys. zł). Jednakże kelner oczekiwał jeszcze wyższej gratyfikacji za swoje usługi. Kiedy dogonił turystę, zażądał od niego tysiąca euro (ok. 4,5 tys. zł) napiwku.