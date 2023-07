Zagraniczni turyści kochają polski kurort. "Zapomnijcie o Saint-Tropez"

Za dnia najpopularniejsze w całym kraju i najdłuższe na Morzu Bałtyckim molo, budynek Grand Hotelu, legendarna Opera Leśna i szeroka, piaszczysta plaża, wieczorami zaś tętniący życiem "Monciak", rzędy restauracji, klubów i barów. To tylko maleńki wycinek tego, co przyciąga zarówno polskich, jak i zagranicznych turystów do kultowego kurortu nad Bałtykiem. Sopotu nie można nie lubić, a zachwycają się nim nawet brytyjskie media.