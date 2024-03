Nielegalna atrakcja w Zakopanem. Mężczyzna został zatrzymany

Trzeba mieć pozwolenie, by posiadać chronione zwierzę

Sprawa zostanie skierowana prze policję do prokuratury, a w następnej kolejności Ministerstwo Klimatu i Środowiska zadecyduje o dalszym losie sowy. Zazwyczaj, jeżeli jest to możliwe, to takie zwierzęta wracają do swojego naturalnego środowiska.