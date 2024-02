Europejska wyspa podbija serca Polaków. Rekordowa liczba turystów

Polacy odkryli Maderę już kilka lat temu jako jeden z kierunków całorocznych.

- Wyspa jest jednak bardziej popularna w okresie jesienno-zimowym niż w szczycie sezonu wakacyjnego - mówi w rozmowie z WP Marzena German, ekspertka rynku turystycznego z Wakacje.pl. - Co prawda, wyjeżdżając tam pod koniec roku czy w jego początkach, nie należy spodziewać się typowo letnich temperatur. Będą one raczej oscylować w granicach 20 st. C. Niczym zaskakującym będą też przejściowe opady deszczu, ale właśnie dzięki takiej aurze pobyt tam jest tak atrakcyjny.