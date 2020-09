Niemcy postawiły płot na granicy z Polską w obawie przed chorobą ASF. Jednak nie pomógł?

Mimo długiego ogrodzenia i tak doszło do niepokojącego zdarzenia. Niemieckie Ministerstwo Żywności i Rolnictwa poinformowało o podejrzeniu pojawienia się we wschodniej Brandenburgii pierwszego przypadku afrykańskiego pomoru świń. Jak informuje "Fakt", kilka kilometrów od granicy polsko-niemieckiej znaleziono martwego dzika. Eksperci pobrali już od niego próbkę, którą analizują w laboratorium Friedrich-Loeffler-Institut. Resort poinformował, że po zakończeniu analizy, federalna minister rolnictwa Julia Kloeckner przekaże informacje o wynikach.

Co to oznacza dla naszego sąsiada? Jeśli wynik będzie pozytywny, może stracić status "wolnego od ASF", czyli może zostać objęty zakazem eksportu niemieckiej wieprzowiny do niektórych krajów poza UE, choćby do Azji. Hodowcy obawiają się dużych strat.