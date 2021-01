Niemcy. Rząd przedłuża lockdown. Możliwe kontrole graniczne

Niemcy obawiają się nowej mutacji koronawirusa, w związku z czym postanowili zapobiec jej rozprzestrzenianiu już teraz. Liczba nowych zakażeń spada w ostatnich tygodniach, co jak zauważa Merkel jest dowodem na efekty wprowadzonych restrykcji. Idąc tym tropem, rząd zamierza wprowadzić kolejne ograniczenia. Niemiecka prasa termin "lockdown" zamienia w środę na "longdown", mając na myśli długotrwałą blokadę kraju.

Niemcy przedłużają lockdown - praca zdalna do 15 marca

Federalny minister pracy Hubertus Heil wyda w najbliższym czasie rozporządzenie, które będzie zobowiązywało pracodawców do umożliwienia pracy zdalnej pracownikom biurowym. Jak podaje agencja PAP, na mocy rozporządzenia pracodawcy mają zapewnić możliwość pracy zdalnej co najmniej do 15 marca.