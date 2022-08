Niemcy wprowadzają zmiany. Tak będzie trzeba podróżować

Prezentacja zasad

W Niemczech cały czas obowiązuje zasłanianie ust i nosa w samolotach i pociągach dalekodystansowych. Od 1 października ma się to zmienić - jak zapowiedział niemiecki rząd, od tego dnia pasażerom podróżującym samolotami z i do kraju naszych zachodnich sąsiadów nie wystarczą zwykłe maseczki. Będą oni musieli nosić maseczki typu FFP2. Takie przepisy mają obowiązywać co najmniej do 7 kwietnia 2023 roku i będą dotyczyły wszystkich podróżnych od 14 roku życia. Dzieci w wieku od 6 do 14 lat będą mogli w dalszym ciągu zakrywać nos i usta zwykłymi maseczkami.