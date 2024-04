Niepozorna wioska wśród gór. Kiedyś było tu śląskie Davos

Współczesnemu Sokołowsku brakuje splendoru dawnego uzdrowiska. Polską nazwę po 1945 r. nadano mu na pamiątkę prof. Alfreda Sokołowskiego, współpracownika Hermanna Brehmera, założyciela sanatorium. Polski lekarz był po śmierci słynnego niemieckiego profesora kontynuatorem jego dzieła i przyczynił się do rozwoju Sokołowska na przełomie XIX i XX w. Do dzisiaj zachowały się piękne, choć zniszczone wille, do których przyjeżdżali kiedyś pacjenci tego renomowanego ośrodka leczniczego.