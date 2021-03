Niesamowite! TikToker pokazał, jak dojść z Ameryki do Rosji

Użytkownik TikToka o nazwie laubandrew opublikował wideo, w którym pokazuje, jak szybko można przejść z Alaski do Rosji i ominąć 22-godzinną strefę czasową. Internauci są zaskoczeni.

W filmie opublikowanym na swoim profilu na TikToku laubandrew zauważa bliskie sąsiedztwo dwóch wysp w cieśninie Beringa, które wyznaczają podział między Rosją a Stanami Zjednoczonymi. Pierwsza z nich nazywa się Big Diomede i znajduje się 40 mil (ok. 64 km) od wybrzeży Rosji. Druga zaś nosi nazwę Little Diomede i leży ok. 16 mil (ok. 25 km) od wybrzeży Alaski.

- Te wyspy są oddalone od siebie tylko o dwie i pół mili (ok. 4 km) - komentuje użytkownik TikToka w swoim filmie. - Oznacza, to, że ​​zimą, gdy woda zamarza, ze Stanów Zjednoczonych można dojść pieszo do Rosji w zaledwie 20 minut - mówi.

TikToker pokazuje absurd odległości USA i Rosji

Przedstawione przez TikTokera rozwiązanie jest czysto hipotetyczne, bo choć wyspy znajdują się blisko siebie, to spacer z lądu nie byłby zbyt bezpieczny. A zwłaszcza zimą. Jest to jednak interesujący sposób na to, by pokazać, jak blisko kontynentu azjatyckiego znajduje się Ameryka Północna.

Film opublikowany przez TikTokera zainteresował Amerykanów przede wszystkim dlatego, że przyzwyczajeni są oni do oglądania Stanów Zjednoczonych oraz Rosji po przeciwnych stronach mapy.

Z USA do Rosji - 21 godzin różnicy czasowej

Wideo pokazuje zaś, jak blisko siebie są w rzeczywistości oba kraje. Co ciekawe, obie wyspy znajdują się w zupełnie innych strefach czasowych, co potęguje absurd zakodowanej geograficznie odległości.

- Wyspa Big Diomede jest 21 godzin przed wyspą Little Diomede, co oznacza, że ​​gdybyś miał przejść ze Stanów Zjednoczonych do Rosji, dosłownie wkroczyłbyś w następny dzień. Dlatego na wyspę Little Diomede mówi się "Yesterdayland", a na Big Diomede "Tomorrowland" - tłumaczy laubandrew.

