Niesamowite zjawisko w lasach. Może pojawić się także w ogródku

Kręgi te pojawiają się wyjątkowo często, gdy sezon grzybowy trwa długo. Są one nie lada wyzwaniem dla osób dbających o trawniki w przydomowych ogródkach, ponieważ mogą zniszczyć ich całoroczną pielęgnację.

Specjaliści z Lasów Państwowych wyjaśniają zjawisko prostym językiem. Grzybnia, rozrastając się, zaczyna zużywać składniki odżywcze i zmienia glebę poprzez wydzielanie toksyn. To wpływa negatywnie na rozwój grzybni wewnątrz kręgu, jednak wzrost grzybów jest możliwy na jego obrzeżach, gdzie wciąż są dostępne składniki odżywcze.

Często pojawia się mylne przekonanie, że kręgi te tworzą tylko konkretne gatunki grzybów, ale to nieprawda . Mogą one przybierać różne kolory ze względu na różnorodność tworzących je gatunków, takich jak pieczarkowate, czubajki, a także grzyby z rodzin gąskowatych i muchomorowatych, jak muchomor czerwony.

W innych europejskich kulturach powszechnie wiązano te zjawiska z działaniem tajemnych mocy . Wierzono, że to miejsca, gdzie tańczą czarownice, elfy lub wróżki, a w Tyrolu sądzono, że pozostawia je smok za pomocą ognistego ogona. Anglicy zwali je fairy rings, a Niemcy i Francuzi używali odpowiednio terminów Hexenringe i ronds de sorcières.

Ludowe przekonania głoszą, by nie niszczyć czarcich kręgów, ponieważ wchodzenie do ich wnętrza było uważane za niebezpieczne – osoba, która zaryzykowała, mogła utracić wzrok lub zostać wciągnięta w magiczny taniec, co mogło skończyć się tragicznie.