Nietypowa akcja ratunkowa. Linie lotnicze pochwaliły się na Facebooku

Bohaterem tej historii jest żółw karetta, który na terenie Irlandii znalazł się przez przypadek. Prawdopodobnie został porwany przez niewłaściwy prąd morski, który przywiódł go na plażę Donegal, gdzie w 2019 r. znalazła go lokalna rodzina i przekazała pracownikom akwarium Exploris Aquarium w Portaferry w hrabstwie Down.