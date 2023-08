Nietypowa atrakcja w Magicznych Ogrodach. "Jedyna w skali kraju"

Na czym polega Wielka Bitwa?

Ochotnicy, którzy decydują się, by przystąpić do bitwy przejdą przez proces rekrutacji i dołączą do jednej ze stron. To świetna zabawa, ale też nauka, bo uczestniczy przechodzą przez szkolenie z fechtunku w Krasnoludzkim Grodzie. Mali i duzi wojownicy uczą się m.in. władania mieczem i tarczą. Zaraz po szkoleniu armie ruszają do boku, a uczestnicy bitwy muszą być uważni na każde słowo swojego dowódcy.