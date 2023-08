Nie sposób je wymówić! Najtrudniejsze nazwy miejscowości w Polsce

Również w województwie mazowieckim znajduje się inna, nieco już łatwiejsza do wymówienia nazwa miejscowości. To Szymankowszczyzna – wieś, która obecnie liczy ok. 100 stałych mieszkańców. Miejscowość jest zlokalizowana w powiecie mińskim, w pobliżu Stanisławowa. Na terenie wsi znajduje się zabytkowy czworak, a ciekawostką jest fakt, że w 1984 r. rozbił się tu samolot wojskowy. I byłaby to po prostu jedna z wielu katastrof lotniczych, gdyby nie fakt, że maszyna tak głęboko wbiła się w ziemię, że na jej powierzchni nie udało się znaleźć niemal żadnych jej szczątków.