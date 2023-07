Nietypowa interwencja na Pomorzu. Chodziło o egzotycznego pająka

- W poniedziałek 17 lipca br. ok. godziny 15:00 otrzymaliśmy zgłoszenie o tym, że po ścianie budynku naprzeciwko Urzędu Miasta chodzi ogromny pająk. Udaliśmy się na miejsce i faktycznie zobaczyliśmy go na szczycie elewacji kamienicy - relacjonował rzecznik prasowy Straży Miejskiej w Gdyni Leonard Wawrzyniak, cytowany przez Urząd Miasta Gdynia. - O zdarzeniu poinformował nas świadek zdarzenia. Wywołało to spore poruszenie - dodał.