Nietypowe atrakcje Zakopanego. Otwiera się kolejna

Kierujący inwestycją zapewnia, że na powstający park dinozaurów ma wszystkie pozwolenia od miasta. Teren będzie ogrodzony tak, aby figury nie były widoczne z ulicy. - Wszystko jest legalne. Nie zasłonimy nikomu widoków na Giewont. Chcę, aby była to kolejna zakopiańska atrakcja, skierowana również do dzieci - mówi inwestor w rozmowie z "Tygodnikiem Podhalańskim". Dodaje także, że dzieci z domów dziecka będą miały darmowy wstęp do parku.