Nietypowe odkrycie. Pierwszy taki przypadek w kraju

Ropuchy szare i żaby trawne wspinały się na drzewa w poznańskim parku miejskim, co jest pierwszym takim przypadkiem odnotowanym w Polsce. Niektóre z ropuch znajdowały się nawet ponad dwa m nad ziemią.

W Europie tylko rzekotki z rodzaju Hyla są znane z umiejętności wspinania się na drzewa. Inne płazy zazwyczaj kojarzone są z wodą lub życiem na powierzchni ziemi. Tymczasem w Poznaniu odkryto dwanaście ropuch szarych i dwie żaby trawne na trzech drzewach: dwóch wierzbach i jednej martwej brzozie. To wzbudziło spore zaskoczenie u badaczy.

Naukowcy zaobserwowali płazy na drzewach znajdujących się na terenie użytku ekologicznego Traszki Ratajskie, przy osiedlu Tysiąclecia. To miejsce, gdzie od 2011 r. chronione są płazy. Żaby znajdowały się na wysokości od 30 do 40 cm nad ziemią, zaś ropuchy wspięły się na wysokość od 40 cm do nawet 2,2 m.