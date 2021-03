Nieuczciwi turyści chcieli spędzić wakacje za darmo. Wpadli przez własną głupotę

Cztery miesiące więzienia i 23 tys. euro grzywny, czyli ok. 100 tys. zł. Taką karę wymierzył sąd brytyjskim turystom za symulowanie zatrucia w jednym z hoteli na Wyspach Kanaryjskich. O sprawie piszą iberyjskie media, powołując się na informację przekazaną przez ambasadę Wielkiej Brytanii w Hiszpanii.

Lawina skarg dotycząca zatruć pokarmowych w czasie urlopu

Śledztwo w sprawie ruszyło z inicjatywy brytyjskich służb konsularnych w 2017 r. Podejrzenie wzbudziły liczne zatrucia Brytyjczyków w hiszpańskich hotelach na Wyspach Kanaryjskich i Balearach. Jak przekazuje PAP, w ciągu zaledwie kilku miesięcy ponad 800 brytyjskich turystów zgłosiło służbom sanitarnym zatrucia, do których miało rzekomo dojść podczas pobytu w hiszpańskich ośrodkach wypoczynkowych.

Liczba skarg ze strony Brytyjczyków była tak znacząca, że część hotelarzy groziło, że nie będą przyjmować turystów z tej części Europy. Swoją decyzję argumentowali m.in. tym, że goście z innych krajów najczęściej zachwalają jedzenie i nie mają zarzutów co do czystości obiektu. Nie skarżą się też na zatrucia pokarmowe w czasie pobytu czy po powrocie do domu.