Niezwykła atrakcja w Polsce. Sentymentalna podróż w czasie popijana oranżadą

"Własne M" było dobrem pożądanym i deficytowym. Polityka mieszkaniowa stała się jednym z narzędzi kontroli rodaków. Wprowadzone przez władzę zasady przydziału mieszkań określały wielkość powierzchni przypadającej na daną osobę. Ze szczegółowymi wytycznymi można zapoznać się na muzealnych grafikach wzbogacających ekspozycję. Budynki z wielkiej płyty stawiano szybko i oszczędnie. Nic dziwnego, że po otrzymaniu upragnionych kluczy do domu, trzeba było natychmiast przystąpić do naprawiania usterek po budowlańcach. Ale własny kąt, to przecież własny kąt i nie ma co za bardzo wybrzydzać.