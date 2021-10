Zamość w jeden dzień. Trochę "betonoza", a trochę zachwyt

Kolejny punkt programu to podziemia oficyn ratusza, do których trzeba wcześniej zarezerwować bilety w Zamojskim Centrum Informacji Turystycznej i Historycznej. Mroczne zakamarki ratusza to coś, czego nie można przegapić! I choć nie ma w nich zbyt wielu eksponatów, to znajdzie się, np. cysterna na wodę wraz z kanałem odprowadzającym oraz XIX-wieczna studnia. Jeszcze ciekawsze są opowieści przewodnika. A wśród nich 3 wersje legendy o zamojskim hejnale granym na 3 strony świata – co ciekawe, hejnał nie jest grany w kierunku Krakowa. Pierwsza wersja mówi o domniemanej niechęci Jana Zamoyskiego do króla Zygmunta III Wazy mieszkającego na Wawelu, który miał wydać zakaz trąbienia hejnału w tym kierunku. Według kolejnej wersji Zamość i okolice stale konkurowały z Krakowem, którego nie chciały "pozdrawiać". Jeszcze inna nawiązuje do trzech bram miasta: Lubelskiej, Lwowskiej i Szczebrzeskiej, w których kierunku miał być odgrywany hejnał.