Niezwykła tradycja u naszych sąsiadów. "Twardojajcarze łączcie się"

- Król Karol IV wydał zarządzenie, że wszystkie miasta królewskie mają dostarczyć jaja do zaprawy murarskiej, tak aby most był stabilny. My z Velvar zrozumieliśmy to w taki sposób, że jaja dostarczyliśmy, ale ugotowane na twardo. Wówczas nas wyśmiewano, ale skończyło się dobrze, bo jaja daliśmy murarzom, a Most Karola stoi do dziś – powiedział Wolak.