Niezwykła wyspa na Pacyfiku. Pomoże zrozumieć procesy na Marsie

Naukowcy z NASA przebadali Hunga Tonga, jedną z najmłodszych wysp na Pacyfiku. Nietypowa struktura wyspy pomoże zdiagnozować im zachodzące procesy na Marsie.

Jest to jedna z najmłodszych wysp. Spekulowano, że może nie przetrwać oddziaływanie morskich fal. Naukowcy z NASA wzięli ją pod lupę. Odkrywali, przede wszystkim robiąc zdjęcia z satelity. Użyli dronów oraz technologii GPS, by wykonać precyzyjną mapę wyspy.

Największą niespodzianką dla naukowców było napotkane "jasne, gliniane błoto". "Jest bardzo lepkie. Mimo że je widzieliśmy, tak naprawdę nie wiedzieliśmy, co to jest. Wciąż wpadam w zakłopotanie rozmyślając nad tym, skąd pochodzi to błoto, bo nie jest to popiół wulkaniczny" - poinformował Slayback. Zaskoczony był również roślinnością, która tam jest. Przeżyła, dzięki odchodom ptaków żyjących na pobliskich wyspach, które posłużyły za nawóz.