Niezwykłe miejsce na Mazurach. Każdy powinien je odwiedzić

Inne ciekawe miejsca w Augustowie nie mają takiej aury tajemniczości jak Albatros, ale także trzeba je zobaczyć. To przede wszystkim centrum miasta, które stanowi Rynek Zygmunta Augusta. Władca jest założycielem miasta, więc nazwa placu to niejedyne, co upamiętnia króla. W 450. rocznicę nadania praw miejskich w parku stanęła kolumna Zygmunta Augusta. Natomiast sam rynek otaczają XIX-wieczne kamieniczki. W jednej z nich, z numerem 28, jedną noc spędził cesarz Napoleon Bonaparte.