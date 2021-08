Białowieża to nie wszystko. Tak wypoczywa się na Podlasiu

Wokół Białowieskiego Parku Narodowego

Chociaż w granicach Polski leży tylko niewielka część Puszczy Białowieskiej - większość jej obszaru należy do Białorusi - to park narodowy i tak zachwyca turystów. Piszą, że jest to cudowne miejsce, w którym można się wyciszyć i nabrać dystansu do świata. Tę opinię łatwo odnieść do całego Podlasia, gdzie czas płynie wolniej, zgodnie z rytmem pór roku.