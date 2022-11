Niezwykłe odkrycie na wyspie Pacyfiku. "To jak odnalezienie jednorożca"

Wyprawa naukowa na Wyspie Fergussona, należącej do Papui Nowej Gwinei, zaobserwowała bażanciaka czarnoszyjego, endemiczny gatunek ptaka z rodziny gołębiowatych. To pierwsza taka sytuacja od 140 lat.

Papua Nowa Gwinea to drugie co do wielkości państwo w Oceanii

Źródło: Adobe Stock , fot: RON VAN DER STAPPEN RSSIGNS.NL